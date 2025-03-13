Зеленский предупредил о "решительных шагах" Вашингтона в случае отказа Москвы от перемирия

Если Москва отвергнет предложение по временному прекращению огня, Киев будет рассчитывать на "решительные шаги" со стороны Вашингтона.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, речь идет о санкциях и усилении Украины. "Все зависит от того, готова ли Россия установить перемирие", — указал глава государства.

Он отметил, что он очень серьезно относится к перемирию, однако у него нет доверия к России по поводу возможного 30-дневного прекращения огня, сообщает The Times.

Россия не пойдет на 30-дневное перемирие, на которое с подачи США накануне согласилась Украина, оно является попыткой снова обмануть Россию, в этом убеждены многие российские эксперты.