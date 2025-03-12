Трамп анонсировал визит американских посланников в Россию для обсуждения мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители американской администрации "прямо сейчас" направляются в Россию для обсуждения 30-дневного прекращении огня на Украине. По его словам, он получил "позитивные сигналы" по поводу возможной приостановки боевых действий, но все зависит от России.

"Наши люди направляются в Россию прямо сейчас, мы надеемся, что сможем добиться перемирия", — заявил президент США на встрече с журналистами в Белом доме.

По его словам, оказать давление на Россию при обсуждении мирного урегулирования возможно, но он рассчитывает, что прибегать к этому не придется.

"Есть вещи, которые можно сделать в финансовом смысле, но которые были бы очень плохи для России", – отметил он.

11 марта по итогам переговоров США и Украины Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.