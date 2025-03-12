12 Марта 2025
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80-летие Победы Костромская область
Фото: vk.com/sk_sitnikov

Реконструированный мемориал «Вечный Огонь» в Костроме зажгут от пламени с Могилы неизвестного солдата в Москве  

Сергей Ситников сегодня поставил задачу обратить особое внимание всех органов власти и ведомств, ответственных за подготовку к празднованию 80-летия Победы в регионе на необходимость сформировать смысловое наполнение всех мероприятий, обеспечить максимально глубокую содержательную проработку.

Напомним, губернатор Сергей Ситников лично возглавляет в Костромской области оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

(2025)|Фото: adm44.ru

В ходе сегодняшнего совещания отдельно были рассмотрены вопросы о ходе работ по ремонту мемориалов и памятников, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны. Так, специалисты администрации города Костромы доложили, что к 1 мая в областном центре подрядчик завершит масштабные работы на Вечном огне.

Сергей Ситников подчеркнул, что церемония зажжения огня на обновленном мемориале должна быть организована с четким соблюдением всех традиций и сопровождаться торжественным церемониалом.

Глава региона поручил администрации города совместно с депкультуры и комитетом по делам молодежи поручено проработать торжественное проведение церемонии зажжения Вечного огня с возможностью переноса пламени с Могилы неизвестного солдата в Москве.

(2025)|Фото: vk.com/sk_sitnikov

"Уже сейчас надо определяться, как мы будем зажигать Вечный Огонь в Костроме. Это крайне важный вопрос, идеологический. Прошу все ведомства подключиться к этому вопросу, проработать с Федеральной службой охраны, службой коменданта Московского Кремля возможность переноса частицы огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве к нам в Кострому", - поставил задачу губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, вечный огонь, мемориал, 80-летие победы, неизвестный солдат


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