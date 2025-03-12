Стартовала работа Молодежного парламента при Тульской областной Думе

12 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США приостанавливают военную помощь Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Тульская область
Фото: t.me/oblduma_71

Стартовала работа Молодежного парламента при Тульской областной Думе

Сегодня, 12 марта, состоялось первое заседание Молодежного парламента при Тульской областной Думе 8-го созыва. В состав парламента вошли 52 жителя области в возрасте от 18 до 35 лет. Молодые люди представляют региональные отделения политических партий, общественные организации, предприятия и общественные объединения, учебные заведения.

С приветственным словом к активной молодежи обратился Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Губернатор подчеркнул, что для ребят участие в парламенте – это возможность не только расширить круг общения, но и приобрести новые знания и навыки совместной работы при реализации идей и проектов. Кроме того, это хороший опыт для тех, кто в будущем хотел бы работать в органах власти и местного самоуправления.

(2025)|Фото: t.me/oblduma_71

"Мы очень рассчитываем на вашу помощь в решении проблем нового поколения. Перед нами стоит целый ряд задач, в том числе приобщение ребят к государственной молодежной политике, формирование их нравственно-патриотических ориентиров. Надеюсь, что свои силы и таланты вы направите на развитие родного региона, продолжите следовать заданному нами созидательному вектору, – сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор пожелал участникам успехов на пути к цели.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский поздравил членов Молодежного парламента с началом работы.

"Каждый из вас представляет свою организацию: партию, университет, колледж, профсоюз, студенческое объединение, совет молодых специалистов предприятия. Вы пришли в парламент со свежими идеями и планами. Уверен, вместе мы многое сделаем для Тульской области", – сказал Андрей Дубровский.

(2025)|Фото: t.me/oblduma_71

Стоит напомнить, что впервые Молодежный парламент при Тульской областной Думе был сформирован 15 лет назад. За полтора десятилетия реализованы десятки проектов, решено множество задач, сформированы традиции. А сам Молодежный парламент стал полноценной площадкой для обмена опытом.

"Депутаты областной Думы готовы активно взаимодействовать с вами, быть наставниками, поддерживать ваши инициативы. Вы познакомитесь с законодательной работой, получите первый опыт политической жизни", – отметил председатель Тульской областной Думы.

(2025)|Фото: t.me/oblduma_71

Андрей Дубровский также подчеркнул, что областная Дума гордится «выпускниками» молпарламента, многие из которых стали успешными специалистами в профессиональной и общественной деятельности, в политике. На сегодняшнем заседании присутствовали депутаты, которые в свое время были членами Молодежного парламента.

"Вы – новое поколение. Именно вам создавать новые традиции и воплощать новые идеи. От всей души желаю вам успехов!", – сказал спикер Тульского парламента.

Андрей Дубровский вручил молодым людям удостоверения членов Молодежного парламента.

(2025)|Фото: t.me/oblduma_71

(2025)|Фото: t.me/oblduma_71

В ходе заседания члены парламента приняли ряд кадровых решений. Так, председателем Молодежного парламента избран Александр Платонов. Он в молпарламенте второй созыв, был членом комитета по образованию. Кроме активной общественной деятельности Александр руководит отделом социального развития компании «Щекиноазот».

Руководствуясь собственным опытом, Александр Платонов считает, что Молодежный парламент – это инструмент, который помогает молодежи воплотить в жизнь полезные идеи.

"В этом году мы приложим все усилия, чтобы сделать наши мероприятия более масштабными, задействовать весь регион", – заверил новоизбранный председатель Молодежного парламента.

Заместителями председателя Молодежного парламента избраны Кристина Адамова, Анастасия Брыксина, Максим Дронов и Игорь Козлов. Также сформированы четыре комитета: по развитию парламентаризма, взаимодействию с общественными объединениями и межпарламентским связям; по патриотическому воспитанию и развитию добровольчества (волонтерства); по образованию, науке и культуре; по физической культуре, туризму и пропаганде здорового образа жизни. Избраны их руководители. На заседании принят Регламент, сформирован состав комиссии по регламенту и парламентской этике, утвержден план работы на ближайшее время.

(2025)|Фото: t.me/oblduma_71

В мероприятии сегодня также участвовали депутат Государственной Думы Андрей Парфенов, депутаты Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, руководители предприятий и организаций, которые делегировали своих представителей в Молодежный парламент.

Теги: молодежный парламент, андрей дубровский, тульская областная дума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети