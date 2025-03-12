Стартовала работа Молодежного парламента при Тульской областной Думе

Сегодня, 12 марта, состоялось первое заседание Молодежного парламента при Тульской областной Думе 8-го созыва. В состав парламента вошли 52 жителя области в возрасте от 18 до 35 лет. Молодые люди представляют региональные отделения политических партий, общественные организации, предприятия и общественные объединения, учебные заведения.

С приветственным словом к активной молодежи обратился Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Губернатор подчеркнул, что для ребят участие в парламенте – это возможность не только расширить круг общения, но и приобрести новые знания и навыки совместной работы при реализации идей и проектов. Кроме того, это хороший опыт для тех, кто в будущем хотел бы работать в органах власти и местного самоуправления.

"Мы очень рассчитываем на вашу помощь в решении проблем нового поколения. Перед нами стоит целый ряд задач, в том числе приобщение ребят к государственной молодежной политике, формирование их нравственно-патриотических ориентиров. Надеюсь, что свои силы и таланты вы направите на развитие родного региона, продолжите следовать заданному нами созидательному вектору, – сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор пожелал участникам успехов на пути к цели.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский поздравил членов Молодежного парламента с началом работы.

"Каждый из вас представляет свою организацию: партию, университет, колледж, профсоюз, студенческое объединение, совет молодых специалистов предприятия. Вы пришли в парламент со свежими идеями и планами. Уверен, вместе мы многое сделаем для Тульской области", – сказал Андрей Дубровский.

Стоит напомнить, что впервые Молодежный парламент при Тульской областной Думе был сформирован 15 лет назад. За полтора десятилетия реализованы десятки проектов, решено множество задач, сформированы традиции. А сам Молодежный парламент стал полноценной площадкой для обмена опытом.

"Депутаты областной Думы готовы активно взаимодействовать с вами, быть наставниками, поддерживать ваши инициативы. Вы познакомитесь с законодательной работой, получите первый опыт политической жизни", – отметил председатель Тульской областной Думы.

Андрей Дубровский также подчеркнул, что областная Дума гордится «выпускниками» молпарламента, многие из которых стали успешными специалистами в профессиональной и общественной деятельности, в политике. На сегодняшнем заседании присутствовали депутаты, которые в свое время были членами Молодежного парламента.

"Вы – новое поколение. Именно вам создавать новые традиции и воплощать новые идеи. От всей души желаю вам успехов!", – сказал спикер Тульского парламента.

Андрей Дубровский вручил молодым людям удостоверения членов Молодежного парламента.

В ходе заседания члены парламента приняли ряд кадровых решений. Так, председателем Молодежного парламента избран Александр Платонов. Он в молпарламенте второй созыв, был членом комитета по образованию. Кроме активной общественной деятельности Александр руководит отделом социального развития компании «Щекиноазот».

Руководствуясь собственным опытом, Александр Платонов считает, что Молодежный парламент – это инструмент, который помогает молодежи воплотить в жизнь полезные идеи.

"В этом году мы приложим все усилия, чтобы сделать наши мероприятия более масштабными, задействовать весь регион", – заверил новоизбранный председатель Молодежного парламента.

Заместителями председателя Молодежного парламента избраны Кристина Адамова, Анастасия Брыксина, Максим Дронов и Игорь Козлов. Также сформированы четыре комитета: по развитию парламентаризма, взаимодействию с общественными объединениями и межпарламентским связям; по патриотическому воспитанию и развитию добровольчества (волонтерства); по образованию, науке и культуре; по физической культуре, туризму и пропаганде здорового образа жизни. Избраны их руководители. На заседании принят Регламент, сформирован состав комиссии по регламенту и парламентской этике, утвержден план работы на ближайшее время.

В мероприятии сегодня также участвовали депутат Государственной Думы Андрей Парфенов, депутаты Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, руководители предприятий и организаций, которые делегировали своих представителей в Молодежный парламент.