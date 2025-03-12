У Свердловской филармонии появится новый концертный зал за 14,7 миллиардов рублей

Управление капитального строительства Свердловской области объявило аукцион на строительство нового концертного зала Свердловской филармонии. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной администрацией.

Начальная цена закупки составляет 14,7 млрд рублей. Согласно техзаданию, к 2028 году планируется построить корпус в 30 тыс. кв.м. с концертным залом на 1,5 тыс. человек и малым на 250 зрителей. Проект также предусматривает открытую эстраду с амфитеатром. Средства на строительство будут выделены из бюджета Свердловской области.

Напомним, изначально проектом занималось архитектурное бюро Zaha Hadid, которое в 2022 году заявило о своем уходе из России. Свердловские власти уверяли, что, несмотря на это, здание филармонии в Екатеринбурге когда-нибудь построят, а сейчас "времена особые, сложные". О том, что проект решили реанимировать, стало известно в июле прошлого года. Тем временем для строительства уже расселили и снесли жилой дом.

Реализацию проекта ранее оценивали в 17 млрд рублей, 2 млрд из которых собирались потратить на разработку проектно-сметной документации. В 2024 году стало известно, что созданием концепции нового здания филармонии занимается бюро Archinform Тимура Абдуллаева. Там также оценили работы на 15,1 млрд рублей. Эта же сумма была указана и в обновленной программе "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области". В документе оговаривалось, что основные затраты лягут на региональный бюджет: 300 млн в 2024 году, 600 млн - в 2025-ом, 700 млн - в 2026 году, 6,8 млрд в 2027-ом и 6,7 млрд - в 2028 году. Вполне вероятно, что для финансирования будет привлекаться федеральный бюджет.

Согласно прошлому проекту, зал должны были разместить вплотную с уже существующим зданием филармонии, а его вместимость составляла 2,3 тыс. человек. Под постройкой собирались обустроить подземную парковку для автомобилей артистов и гостей учреждения. Помимо этого, планировалась реконструкция улиц Карла Либкнехта и Первомайской с обустройством въезда на парковку, а также улиц Тургенева и Клары Цеткин.