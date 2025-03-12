Рубио: Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на встрече в Джидде

Американская делегация затронула на состоявшихся в Саудовской Аравии переговорах тему территориальных уступок Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"У нас были разговоры", - цитирует его ТАСС.

Также Рубио добавил, что США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий, ждут ответа от Москвы.

Говоря о поддержании возможного прекращения огня, госсекретарь США отметил, что боевые действия легко отслеживать, в том числе с помощью спутников.

Рубио заявил, что в случае согласия Москвы на прекращение огня нужно определить, кому Россия и Украина доверяют осуществлять мониторинг на местах.

Напомним, 11 марта по итогам переговоров США и Украины Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Вашингтон при этом заявил, что отменяет паузу в обмене разведданными с Киевом и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Президент США надеется получить согласие президента РФ Владимира Путина на прекращение огня. Отмечается, что если Москву не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт продолжится.