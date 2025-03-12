СК возбудил дело после вспышки острого гастроэнтерита в общежитии СУНЦ УрФУ

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после вспышки острого гастроэнтерита в общежитии СУНЦ УрФУ.

По последним данным областного Минздрава, за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них были госпитализированы, состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному.

Сейчас в ситуации также разбираются прокуратура и Роспотребнадзор. Свою проверку проводил и Следственный комитет, итогом которой стало возбуждение уголовного дела.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь идет о статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". По делу уже допрашиваются сотрудники СУНЦ, представители предприятий, поставляющих продукты для учреждения, сами учащиеся и другие. Изучается необходимая документация. Назначаются судебные экспертизы для определения тяжести вреда здоровью пострадавших.

Как добавили в ведомстве, расследование данного дела находится на контроле руководства СКР по Свердловской области.

Ранее в Уральском федеральном университете сделали заявление о ситуации в вузовском лицее СУНЦ, где произошла вспышка острого гастроэнтерита в общежитии.