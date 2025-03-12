Сухоложский суд вынес приговор пенсионеру МВД, стрелявшему по людям во время разборок

Сухоложский городской суд отправил бывшего полицейского в колонию за драку с гражданскими в 2021 году. Правоохранитель не только избил двух парней, но и отобрал у одного из них телефон, а также угрожал пистолетом. Подробнее об этой истории сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в конце ноября 2021 года между подсудимым и двумя потерпевшими произошел конфликт, в ходе которого один из парней стал снимать происходящее на телефон. Не желая "светиться" на видео, полицейский стал душить владельца смартфона, однако тот передал телефон другу. Тогда внимание правоохранителя переключилось на второго парня, которому он нанес несколько ударов руками по голове, ногами по ногам, а после того, как тот упал, схватил потерпевшего за одежду, поднес к его голове травматические пистолет и выстрелил в воздух.

Он также направлял пистолет в сторону потерпевшего и грозился выстрелить. Телефон полицейский все же забрал и распорядился по своему усмотрению. Его действия были расценены как телесные повреждения, не причинившие вред здоровью и причинение значительного материального ущерба. В том же году подсудимого уволили из органов, а в сентябре 2023 года он нашел одного из потерпевших, которого винил в своей неудавшейся карьере.

В суде рассказали, что потерпевший пытался скрыться от противоправных действий уже бывшего полицейского, однако тот все же настиг его в припаркованном автомобиле, навалился на мужчину и выстрелил ему в голову. Огнестрельное ранение левой височной области не стало смертельным. Потерпевший также получил сотрясение головного мозга, что квалифицировали как легкий вред здоровью.

На суде экс-полицейский все отрицал: в 2021 году двое парней сами на него напали, а тот только оборонялся, телефон он не крал, никому не угрожал, ни в кого не стрелял. В 2023 году он также никому не угрожал и в потерпевшего не стрелял, а пистолет носил с собой "для личного спокойствия". Бывший правоохранитель заявил, что потерпевшие хотели его дискредитировать и добиться его увольнения из ОМВД.

Суд рассказам подсудимого не поверил и признал виновным по ч.2 ст.162, ч.1 ст.119, п. "в" ч.2 ст.115 УК РФ. С учетом наличия смягчающих обстоятельств по делу, отсутствия отягчающих обстоятельств, по совокупности преступлений бывшему правоохранителю назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения осужденному была изменена с запрета определенных действий на содержание под стражей, он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего в 2023 году, взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.