Кадры операции "Поток" в Судже опубликовал глава Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры операции "Поток" в городе Суджа Курской области.

Добираясь к трубе, в тыл вооруженных сил Украины, они вырыли полукилометровую траншею. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что в операции "Поток" приняли участие бойцы спецназа "Ахмат".

На кадрах, которые опубликовал Кадыров, видны земляные коридоры траншеи и отдыхающие бойцы.

Глава Чечни назвал операцию "Поток" одной из "самых смелых и эффективных". Благодаря ей, российские войска смогли прорвать оборону ВСУ.

11 марта сообщалось, что группировка "Север" успешно завершила операцию по скрытному маневру войсками в тыл противника в Суджанском районе Курской области. Как сообщают СМИ, всего через трубопровод прошли 800 солдат.

Корреспондент ТАСС рассказал, что это военнослужащие 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-ый полк 72-й мотострелковой дивизии, отряд специального назначения "Ахмат" и добровольцы штурмовой бригады "Ветераны".

Они преодолели около 15 км внутри трубопровода и вышли внезапно для противника на поверхность у города Суджи.