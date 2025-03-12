Задержан директор нижегородского филиала РАНХиГС

Задержан директор филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, сообщает СК РФ.

Против него и "иных должностных лиц" вуза возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.

По предварительным данным, с 2019 по 2025 год директор филиала вуза организовал и возглавил преступную группу из сотрудников учебного заведения. По версии следствия, они брали деньги с жителей региона за незаконное оформление документов о поступлении, выставление положительных оценок без посещения занятий и выдачу дипломов без реального обучения.

Отмечается, что директор и один из его подчиненных получили от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома.

Нижегородское подразделение РАНХиГС с 2019 года возглавляет Александр Парамонов. До этого он руководил дзержинским филиалом. Парамонов также является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области от фракции "Единая Россия".