В Екатеринбурге определились, где и когда откроют космический класс
В Екатеринбурге откроют уже второй инженерно-космический класс. С 2023 года по этому профилю обучались только ученики лицея №135, однако уже в новом учебном 2024/25 году еще один класс появится в лицее №180, сообщает пресс-служба мэрии.
Отбирать учащихся будут в индивидуальном порядке. В классе предусмотрено углубленное изучение математики, а также освоение программы внеурочной деятельности, в которую входят:
- Образовательная робототехника;
- Летающая робототехника;
- Программирование С++;
- Программирование Python;
- Основы проектной деятельности;
- Электротехника;
- Электроника;
- Основы 3D-моделированиея;
- РобоДром;
- Школа юного астронома;
- Школа юного математика;
- Школа юного биолога;
- Школа юного физика;
- Школа юного химика.
Девятиклассники смогут получить свидетельство о профессии "Чертежник-конструктор", пройдя обучение по программе профессиональной подготовки.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал, что в городе будут появляться классы с космическим направлением. По его словам, 60% классов имеют профиль, а 33 школы - лицензию на предпрофессиональное обучение. Это значит, что их ученики уже могут получать знания и опыт у своих потенциальных работодателей. Наиболее сейчас популярные у школьников и родителей классы - инженерные, психолого-педагогические и предпринимательские.