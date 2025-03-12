В Екатеринбурге определились, где и когда откроют космический класс

В Екатеринбурге откроют уже второй инженерно-космический класс. С 2023 года по этому профилю обучались только ученики лицея №135, однако уже в новом учебном 2024/25 году еще один класс появится в лицее №180, сообщает пресс-служба мэрии.

Отбирать учащихся будут в индивидуальном порядке. В классе предусмотрено углубленное изучение математики, а также освоение программы внеурочной деятельности, в которую входят:

Образовательная робототехника;

Летающая робототехника;

Программирование С++;

Программирование Python;

Основы проектной деятельности;

Электротехника;

Электроника;

Основы 3D-моделированиея;

РобоДром;

Школа юного астронома;

Школа юного математика;

Школа юного биолога;

Школа юного физика;

Школа юного химика.

Девятиклассники смогут получить свидетельство о профессии "Чертежник-конструктор", пройдя обучение по программе профессиональной подготовки.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал, что в городе будут появляться классы с космическим направлением. По его словам, 60% классов имеют профиль, а 33 школы - лицензию на предпрофессиональное обучение. Это значит, что их ученики уже могут получать знания и опыт у своих потенциальных работодателей. Наиболее сейчас популярные у школьников и родителей классы - инженерные, психолого-педагогические и предпринимательские.