На Урале суд заставил бизнесмена выплатить компенсацию вдове погибшего сотрудника

На Среднем Урале суд заставил предпринимателя выплатить компенсацию вдове сотрудника, погибшего при выполнении трудовых обязанностей. При этом официально мужчина не работал.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июле 2019 года бизнесмен и житель Полевского устно договорились о работе последнего водителем грузового транспорта. Однако официально их трудовые отношения никак оформлены не были. В марте 2023 года при погрузке товара на складе в Екатеринбурге водитель получил тяжелую травму головы. Он был госпитализирован в больницу, где затем скончался.

Прокуратура направила иск в суд об установлении факта трудовых отношений, утверждении акта о несчастном случае на производстве и компенсации морального вреда для супруги погибшего. Суд обязал предпринимателя выплатить вдове 1,5 млн рублей.

Напомним, недавно "Гортранс" Екатеринбурга обязали выплатить семье сотрудника почти 3,5 млн рублей за его серьезную травму на работе.