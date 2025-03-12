12 Марта 2025
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Тюменской области школьники девяти муниципалитетов уходят на дистант

Школьники девяти муниципалитетов Тюменской области перейдут на дистанционный формат обучения с 17 по 22 марта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Карантин введен в муниципалитетах, в которых уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель: в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Голышмановском и Заводоуковском муниципальных округах, Тюменском, Упоровском, Омутинском и Бердюжском районах.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова отметила, что разобщение детей и подростков является эффективной мерой профилактики ОРВИ и гриппа и направлено на прерывание цепочки распространения вирусов. В образовательных учреждениях в этот период будут проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики ОРВИ и гриппа: необходимо чаще мыть руки с мылом или использовать антисептики, избегать посещения мест с большим количеством людей, соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест, исключать контакты с заболевшими любой инфекцией.

В случае появления признаков заболевания, необходимо остаться дома и вызвать врача.

Теги: школьники, дистанционное обучение, дистант, карантин, грипп, орви


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