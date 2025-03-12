Адвокат: Дело экс-главы МУГИСО Пьянкова закрыли

Уголовное дело бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова, обвиняемого во взяточничестве и растрате, закрыли. Об этом сообщает его бывший адвокат Николай Каргаполов.

"Насколько я знаю, дело уже закрыто. Поэтому он теперь публичная личность", - цитирует слова Каргаполова ЕАН.

Напомним, что в 2018 году Пьянкову были предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ). Сообщалось, что экс-министр не стал сотрудничать со следствием. А в 2021 году бывшего чиновника обвинили еще и в создании преступной группы.

Позднее Алексею Пьянкову была избрана мера пресечения в виде залога. В ноябре 2022 года стало известно, что он отбыл на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, поэтому юридически следствие нельзя было считать завершенным.

В марте 2023 года его мобилизацию признали законной, с чем не согласилась Генпрокуратура. Летом 2024 года уже Верховный суд признал мобилизацию экс-главы МУГИСО незаконной.

Накануне Пьянков стал появляться в медийном поле. Сначала его заметили в Свердловском госпитале ветеранов войн, где он как участник СВО поздравлял местных сотрудниц с 8 марта. А позже стало известно, что экс-глава МУГИСО и вовсе вошел в состав совета программы "Управленческие кадры Урала" для обучения участников СВО на управленческие должности.