12 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В Сургут на "Нефтяную столицу" приедут представители 13 стран

В Сургуте, в здании госуниверситета, 19-20 марта состоится VIII форум "Нефтяная столица" – одна из ключевых площадок для обсуждения вопросов топливно-энергетического комплекса. Сформирована деловая программа мероприятия.
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Центральным событием форума станет пленарная дискуссия "ТЭК России: технологии, экономика, кадры". Её участники обсудят стратегии устойчивого развития ТЭК, влияние глобальных трендов и роль России в формировании энергетической повестки. На площадках форума пройдут отраслевые тематические сессии, международный академический конгресс имени Фармана Салманова, практическая площадка "Научно-технологическое развитие в ТЭК", конкурс инновационных проектов, научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов под эгидой Совета молодых ученых Российской академии наук, специализированная выставка инновационных проектов в области ТЭК "Инновации. Развитие".

Впервые на "Нефтяной столице" состоится расширенное заседание совета регионального отделения Союза машиностроителей России, члены которого обсудят свою деятельность по развитию нефтегазового сектора через поддержку нефтегазового машиностроения, нефтяного и газового сервисов, наукоемких, инфраструктурных проектов, подготовку кадрового потенциала и профориентационной сферы для молодежи.

Участие в "Нефтяной столице" уже подтвердили представители России, Монголии, Туркменистана, Молдовы, Сербии, Сенегала, Вьетнама, Демократической Республики Конго, Центральноафриканской Республики, а также Белоруссии, Чад, Конго, Кот-д’Ивуара. Организаторами форума выступают правительство Югры, Совет молодых учёных Российской академии наук, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, АНО "Интеллектуальный клуб", Союз "Торгово-промышленная палата Югры", сообщает оргкомитет форума.

Сургут(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: "Нефтяная столица", СурГУ, Сургут, форум


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