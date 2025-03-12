В УрФУ сделали заявление о вспышке острого гастроэнтерита в общежитии вузовского лицея

В Уральском федеральном университете сделали заявление о ситуации в вузовском лицее СУНЦ, где произошла вспышка острого гастроэнтерита в общежитии.

Напомним, сейчас в ситуации разбираются Минздрав, прокуратура и Роспотребнадзор. Также подключился Следственный комитет, по итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Как сообщается в официальном Telegram-канале УрФУ, из постоянно проживающих в общежитии 209 лицеистов СУНЦ в ночь на 12 марта там находились 189 человек. 27 учащихся госпитализировали в больницы Екатеринбурга с признаками кишечной инфекции. Остальные были осмотрены, четверо из них остаются в изоляторе с пока неподтвержденными симптомами.

Сейчас университет проверяет информацию об обращении за медпомощью учащихся, не проживающих в общежитии, а также сотрудников лицея.

"По возможности проводится выселение из интерната. Для оставшихся организована доставка горячего питания. Учебный процесс переведен в дистанционный формат", - сообщили в вузе.

Службами УрФУ проводится санобработка помещений СУНЦ в соответствии с карантинными требованиями СанПиН. У руководства организаций, обеспечивающих питание и клининг, запрошены документы для проверки. Это медицинские карты, прививочные сертификаты сотрудников, информация о блюдах, продуктах и их поставщиках, проводимых работах по уборке помещений и используемых для этого материалах.

Напомним, свою проверку продолжает прокуратура. В ведомстве намерены обратить внимание на закупку воды, кулеры с которой есть на этажах общежития учебного заведения.