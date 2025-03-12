В Тюменской области уровень воды реки в Казанском районе может превысить рекордное значение прошлого года

Специалисты тюменского центра по гидрометеорологии дают неблагоприятный прогноз по паводку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На реке Ишим уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. С середины апреля показатель существенно превысит отметки опасного явления у населенных пунктов Казанского.

В случае наиболее неблагоприятного развития гидрологической обстановки, уровень воды реки в Казанском районе может превысить рекордное значение прошлого года. В целом же, по предварительному прогнозу, паводок в Ишиме, Ишимском и Абатском районах будет на уровне 2017 года.

"Уже сейчас готовим материалы для строительства насыпей и укреплений, уточняем количество возможных подтопленных домов. Сегодня принял участие в правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством министра МЧС Александра С коллегами губернаторами, чьи регионы также готовятся к паводку, доложили о мерах, которые принимаем на местах", - прокомментировал глава региона Александр Моор в Telegram.

Добавим также, что глава МЧС Александр Куренков рекомендовал всем регионам РФ изучить опыт Тюменской области по борьбе с паводком. Для подготовки к паводку в Тюменской области откорректирован список населенных пунктов, которые попадают в зону подтопления. Для их защиты предстоит обустроить около 45 км временных насыпей и дамб. Необходимая техника имеется. Для выполнения всех работ по подготовке к паводку в регионе потребуется привлечь более 1 600 человек. Для эвакуации людей с подтопленных территорий будет организовано 50 пунктов временного размещения общей вместимостью более 7 000 человек.