В Курской области освободили еще пять населенных пунктов

Российские войска освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный", - говорится в сводке министерства.

Ранее сообщалось, что основная часть солдат ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", возможно, покинула Курскую область. Украинские военные перешли границу, обосновавшись на Украине.

Телеграм-каналы пишут, что российские военные дошли до здания администрации Суджи в Курской области. Бойцы 11-й бригады ВДВ подняли российский флаг в самом центре города.