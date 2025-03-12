В Москве отменён запрет ФАС выводить в оборот препарат от рака "Акситиниб"

Московский Арбитраж отменил принятый ФАС запрет компании "Аксельфарма" выводить в оборот препарат "Акситиниб", используемый в основном при лечении рака почки.

Препарат воспроизведён от оригинального препарата "Инлита", созданного Pfizer. У обоих препаратов действующее вещество – акситиниб. ФАС, накладывая запрет, настаивала, что таким образом компания нарушила закон о защите конкуренции.

В Pfizer "Ъ" сообщили, что будут обжаловать решение арбитражного суда.