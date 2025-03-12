Свердловского экс-министра ЖКХ оставили в СИЗО до мая

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Как сообщили Накануне.RU в суде, с таким ходатайством обратилось следствие. Сегодня, 12 марта, срок содержания Смирнова под стражей был продлен. Он будет находиться в СИЗО до 17 мая 2025 года.

"Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение трех суток", - отметили в инстанции.

Напомним, под стражу экс-министра заключили 24 января. Тогда же была озвучена статья, которую вменяют Николаю Смирнову – часть 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". О какой сумме идет речь, неизвестно, как и подробности самого дела. Сообщалось, что бывшего свердловского министра ЖКХ задержали в реанимации.

Позже стало известно, что уголовное дело Смирнова объединили с целым рядом других дел. Тогда же были озвучены фамилии их фигурантов.