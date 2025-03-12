Екатеринбурженка взыскала с помешанного бывшего 300 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга взыскала со своего бывшего парня 300 тыс. рублей компенсации морального вреда за преследования, которые продолжаются уже четыре года. Удивительно, что бывший возлюбленный согласился выплатить всю сумму, однако добиться запрета на приближение девушке так и не удалось.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Анна (имя изменено) рассталась с возлюбленным еще в сентябре 2020 года, однако с тех пор он продолжает навязывать ей свой присутствие. Постоянные SMS, признания в любви в почтовом ящике, рисунки на двери квартиры и на асфальте возле дома. Не помогли ни смена номера телефона, ни переезд - через полгода парень нашел новый адрес бывшей возлюбленной и продолжил сталкерство.

В полиции разводили руками, ведь не видели в поступках парня ничего опасного. У Анны же на это было свое мнение. Обратившись с иском в Железнодорожный суд Екатеринбурга, она пояснила, что уже четыре года находится в состоянии стресса, ее мучает бессонница и тревога за собственную жизнь и безопасность своих близких. Сейчас девушка не может наладить личную жизнь - она постоянно натыкается на бывшего ухажера то возле дома, то возле работы.

Истец просила суд запретить ответчику преследование, взыскать с него компенсацию морального вреда, судебные издержки, а за неисполнение судебного решения присудить судебную неустойку. Ответчик же согласился на компенсацию, но попросил разделить выплату на шесть равных частей. В суде он также пояснил, что любит бывшую, но не преследует, а лишь случайно с ней пересекается. Пребывание рядом с ее работой и домом объяснил переживаниями за безопасность возлюбленной.

Суд взыскал с ответчика в пользу Анны 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, судебные расходы на оплату услуг представителя и по уплате государственной пошлины. При этом отказал в удовлетворении требований о запрете преследования в рамках этого разбирательства, так как "пресечение действий лиц возможно лишь в административном или уголовном производстве".

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение 1 месяца.