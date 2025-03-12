"Многих удивит имя": в RCC объявили дату следующего боя Шлеменко

Лига смешанных единоборств RCC официально объявила дату следующего поединка известного российского бойца Александра Шлеменко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, "Шторм" выступит 31 мая на турнире RCC 22. Соперник Шлеменко пока не называется.

"Александр Шлеменко, конечно, будет возглавлять этот ивент. Мы сейчас в поиске [соперника], есть несколько вариантов. Уже есть предварительные договоренности, но ждем. Думаю, будет понимание где-то в апреле, и мы уже 100% объявим соперника. Надо чуть-чуть подождать. Думаю, многих удивит имя. И оно будет очень такое заслуженное, медийное и соответствовать имени Александра Шлеменко", - рассказал глава RCC Николай Клименко.

Ранее промоушен называл возможных соперников для "Шторма". Среди вариантов были третий бой с Анатолием Токовым, реванш с Магомедом Исмаиловым, либо встреча с Владимиром Минеевым. Сообщалось, что Шлеменко проведет два боя на турнирах RCC в Екатеринбурге в 2025 году

Напомним, также на турнире RCC 22 выступит уральский боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков. Его соперником может стать боец Шамиль Гамзатов, поединок находится в разработке.