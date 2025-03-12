Mash: Язва Ефремова может повлиять на его УДО

Актёр Михаил Ефремов получил язву желудка. Это может помочь ему получить условно-досрочное освобождение.

Артиста госпитализировали с резкими болями в животе ещё перед Новым годом. Из исправительной колонии его доставили в больницу Алексеевка (Белгородская область), где диагностировали сразу две прободные язвы желудка. Ефремов провёл 10 дней в стационаре, где лечился и соблюдал диету. Документы о заболевании есть на руках, пишет Mash.

Ранее Ефремов вновь подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области. Суд рассмотрит запрос 24 марта.