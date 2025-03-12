Молодые специалисты хотят зарплату от 100 тысяч

На рынке труда существует значительный разрыв между желаемыми и реальными зарплатами молодых специалистов: каждый второй опрошенный недоволен теми деньгами, которые он получает. Это касается как выпускников вузов, так и ссузов. Об этом опубликованы данные ВЦИОМ.

На вопрос, какой размер заработной платы они считают приемлемым для себя, молодые люди в среднем назвали 81 тысячи (после ссузов) и 102 тысячи (после вуза). Получают же они в среднем 60 и 72 тысячи соответственно.

При этом медианная зарплата молодежи существенно ниже - 47 и 60 тысяч соответственно. В то время как медианная желаемая зарплата лишь чуть меньше средней. То есть наблюдается заметный разрыв между желаемой и фактической зарплатами, причем он особенно виден в медианном разрезе, то есть таком, который делит всю совокупность на две одинаковые по численности половины. К слову, результаты однозначно свидетельствуют о том, почему молодые выпускники педвузов не идут в школу: на зарплату менее 40 тысяч согласны 7% выпускников техникумов и только 1% - вузов. В многих школах молодые учителя получают намного меньше.

Говоря о предпочитаемом формате работы, молодые россияне в основном высказались за возможность работы из дома. Так хотят работать 38%, еще 36% процентов — в смешанном формате и только 18% готовы ездить на работу.

В опросе приняли участие 1600 россиян из числа старшекурсников вузов и колледжей и выпускников, окончивших их не более трех лет назад. Опрашивались медики, инженеры, педагоги, гуманитарии и выпускники других профилей обучения.

Данные практически совпадают с результатами исследования "Сбераналитики", согласно которым в 2024 году зарплата россиян в возрасте до 24 лет увеличилась на 20% и в среднем составила 68 тысяч (по ВЦИОМ - около 66 тысяч). А больше всего зарабатывают работники в возрасте от 35 до 44 лет - в среднем 90 тысяч.