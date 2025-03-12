Тюменская область - флагман создания образовательных программ по нацпроектам среди регионов РФ

Тюменская область - флагман создания образовательных программ по нацпроектам среди регионов РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

Опыт Тюменской области по организации обучающего семинара для субъектов Уральского федерального округа отмечен на федеральном уровне.

"Регион сделал то, о чем мы только мечтали: провели первое мероприятие федерального округа!", - сказала заместитель директора АНО "Национальные приоритеты" Надежда Ефремова.

За проведение окружного образовательного мероприятия по реализации национальных проектов наград удостоены директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов и заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Роман Мамонтов.

"Одной из главных задач у нас было собрать на мероприятие сотрудников СМИ, в том числе районных. Крутые кейсы, которые были озвучены на форуме нашими московскими коллегами, показывают, как в регионах могут освещать нацпроекты. Чтобы наша аудитория видела яркий, запоминающийся контент с важными смыслами", - сказал Роман Мамонтов.

Награждение состоялось в Мастерской управления "Сенеж".