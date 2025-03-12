НПЦ «БАС» подписал три соглашения - по цифровым решениям и подготовке кадров

12 марта в Администрации Томской области состоялось подписание соглашений между научно-производственным центром «Беспилотные авиационные системы» Томской области и АО «Спутниковая система Гонец» (ГК «Роскосмос), ООО «Децима» и Национальным исследовательским Томским государственным университетом. Таким образом, НПЦ «БАС» подписал сегодня три новых соглашения.

Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе церемонии подписания отметил, что создание научно-производственного центра «Беспилотные авиационные системы» состоялось по одноименному национальному проекту и при участии полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.



«Президент Владимир Владимирович Путин доверил томичам важнейшую задачу — разрабатывать технологии мирового уровня в беспилотной авиации. Томская область — это кузница кадров и новых технологий, студенческая столица России и один из крупнейших научно-технологических центров страны. У нас есть серьезные наработки в сфере беспилотной авиации, которые воплотятся в готовой продукции, в серийном производстве, в объемах промышленных масштабов», — сказал глава Томской области.

Первое из подписанных сегодня соглашение с АО «Спутниковая система «Гонец» (ГК «Роскосмос») и ООО «Децима». Документ предусматривает создание комплексного аппаратно-программного решения и цифровых сервисов для беспилотной и пилотируемой авиации.

Соглашение с АО «Спутниковая система «Гонец» (ГК «Роскосмос») предполагает создание Единого оператора связи системы цифровых сервисов для обеспечения безопасных совместных полетов беспилотной и пилотируемой авиации. Реализовывать соглашение планируется в рамках проекта по интеграции абонентского оборудования «Гонец» в существующие и перспективные беспилотные летательные и наземные аппараты, разрабатываемые в томском НПЦ.

Подписанное соглашение НПЦ «БАС» с Томским государственным университетом предполагает совместную работу в научно-исследовательской и технико-внедренческой части в сфере беспилотных технологий, а также создание системы непрерывной подготовки специалистов для отрасли. Соглашение также предусматривает создание на базе ТГУ центра развития технологий искусственного интеллекта в сфере управления и эксплуатации беспилотных систем.