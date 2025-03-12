12 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Суд вынес приговор владельцу уральской сауны, где погибли две женщины

В Каменске-Уральском вынесен приговор по делу о пожаре в местной сауне, в результате которого погибли люди.

Возгорание произошло в июне 2023 года в сауне Vip'ka на улице Олега Кошевого. Пожар унес жизни двух женщин. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Его фигурантом стал местный житель.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что в 2020-2023 годах мужчина провел реконструкцию нежилого помещения, где организовал сауну и стал предоставлять ее уральцам за плату. Однако при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения. Они и привели к несоблюдению требований пожарной безопасности.

пожар в сауне в Каменске-Уральском(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

В результате в ночь на 7 июня 2023 года во время нахождения в сауне двух молодых женщин произошло возгорание горючих материалов в парной возле электрической печки. Как показало расследование, смерть обеих женщин наступила от отравления окисью углерода.

пожар в сауне в Каменске-Уральском(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес владельцу сауны свой приговор: 7 лет колонии строгого режима. Также с осужденного в пользу родственников погибших взыскана компенсация морального вреда. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Теги: сауна, пожар, суд, приговор, Каменск-Уральский


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