12 Марта 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Объем инвестиций за 2024 год на Вологодчине составил 250,4 млрд рублей

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об итоговых показателях развития инвестиционной привлекательности региона.

«Выполнили задачу Президента России Владимира Владимировича Путина, которая была поставлена перед Вологодской областью еще летом прошлого года на нашей встрече – обеспечить рост инвестиций в основной капитал региона. По официальным данным, общий объем инвестиций за 2024 год составил 250,4 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем в 2023 году. Вологодчина попала в пятерку лидирующих регионов страны по соответствующему макропоказателю. Это исторический максимум по сумме инвестиций, а такой динамичный рост в сопоставимых ценах наблюдаем впервые за пять лет», – сказал Георгий Филимонов.

В прошлом году в Вологодской области велась работа сразу по 479 инвестиционным проектам, 241 из которых – новые. Реализация 177 инвестпроектов была завершена, благодаря чему удалось создать 1,4 тысячи новых рабочих мест. В 2025 году регион продолжит реализацию инвестиционных проектов.

Вологодчина активно формирует инвестплощадки для создания благоприятных условий инвесторам – с коммунальной инфраструктурой и налоговыми преференциями. В первую очередь, это территория особой экономической зоны промышленно- производственного типа «Вологодская». Кроме того, идет процедура получения статуса ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Великий Устюг – Родина Деда Мороза».

Для инвесторов и предпринимателей, готовых развивать свой бизнес в Вологодской области, действует целый комплекс мер поддержки. С ними можно ознакомиться на сайте регионального Центра «Мой бизнес» и инвестиционном портале области.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

Также сейчас дополнительно разрабатывается портал и мобильное приложение, на котором российские и зарубежные предприниматели смогут получить полную информацию об условиях реализации инвестпроектов и доступных для этого земельных участках.

Теги: георгий филимонов, инвестиционная привлекательность, инвестпроекты


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