Лавров: Смена власти в США – "возвращение к нормальности"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что смену администрации США и президента страны можно назвать "возвращением к нормальности" с точки зрения ценностных ориентиров.

Лавров считает, что две главные партии США, демократическая и республиканская, ранее спорили друг с другом, но имели общие ценности, которые все принимали. Позже, когда воцарились "неоконсервативные" идеи, разрыв между партиями стал "глубже и шире".

Министр считает, что апогеем разрыва между демократами и республиканцами стало первое избрание Трампа на пост президента в 2017 г., что стало неожиданностью. Тогда политик признавал, что он даже не особенно готовился. Сейчас он готов: к власти в США пришла "нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей", приводит РБК мнение Лаврова о Трампе и новой политике Америки.