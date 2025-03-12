Shot: Флаг России поднят в центре Суджи

Российские военные дошли до здания администрации Суджи в Курской области, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, сейчас там находятся подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка.

Также SHOT пишет, что бойцы 11-й бригады ВДВ подняли российский флаг в самом центре города.

При этом отмечается, что бои в городе продолжаются непрерывно. Большая часть ВСУшников просто покидает Курскую область, отступая в сторону Сумской области. Оставшиеся части пытаются оказать сопротивление, но их активно уничтожают штурмовики при поддержке операторов FPV-дронов.

Mash пишет, что город зачищен на 80-90%, за ВСУ — только пригороды Гончаровка и Заолешенка.

По прогнозам, Суджу могут полностью освободить уже до конца этой недели.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили об операции Российской армии с проходом в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) через трубопровод в районе Суджи в Курской области.

Напомним, группировка "Север" накануне успешно завершила операцию по скрытному маневру войсками в тыл противника в Суджанском районе Курской области. Всего через трубопровод прошли 800 солдат. Военнослужащие 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-ый полк 72-й мотострелковой дивизии, отряд специального назначения "Ахмат" и добровольцы штурмовой бригады "Ветераны".

Они преодолели около 15 км внутри трубопровода и вышли внезапно для противника на поверхность у города Суджи. Российские военнослужащие нарушили систему управления обороной ВСУ по всей линии боевого соприкосновения с противником в Курской области. Таким образом они освободили более восьми населенных пунктов.