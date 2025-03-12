12 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Замена Барби на пупсов и половое воспитание с 11 лет. Глава свердловского Союза женщин рассказала о способах повышения демографии в стране

Для повышения демографии в стране необходимо готовить детей к родительству с самого детского сада. Такого мнения придерживается председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова. По ее словам, в первую очередь нужно заменить Барби на пупсов, чтобы популяризировать игру в "дочки-матери".

"Если мы говорим о демографии, кукол Барби надо заменить на "пупсиков" или на ролевые игры "Мама-дочка". Раньше были Бэби Борн, сейчас у нас уже другие наши российские куклы-пупсы Аленка. Мы должны думать о том, чтобы в детях взращивать желание будущего родительства. Это могут быть игровые домики, коляски с пупсиками, потому что мальчик и девочка – это будущие родители, они должны с детства привыкать заботиться о ребенке. Когда ролевые игры в детских садах будут направлены именно на это, тогда польза игрушек будет максимальной для нашей страны. А от монстров и Барби можно отказаться", – рассказала Чемезова в эфире ОТВ.

Позднее, когда дети уже пойдут в школу, необходимо постепенно вводить половое воспитание. Для детей 11-12 лет такие уроки должны проводиться психологами, которые застрахуют молодежь от возможных ошибок, помогут сохранить здоровье и уберегут от необдуманных шагов в юном возрасте.

"О половом воспитании нужно говорить в подростковом возрасте, возрасте полового созревания, пубертате. Было бы хорошо, если бы в школах психологи рассказывали бы детям о средствах контрацепции, чистоте, интимной гигиене и так далее. Это же наша жизнь, об этом нужно говорить. Поэтому нужно задуматься об обучающих мероприятиях для специалистов и о внедрении в школы полового воспитания детей", – добавила Ирина Чемезова.

Ранее в минздраве Свердловской области также выступили за возвращение уроков полового воспитания среди школьников. По словам специалистов, полученные знания помогут снизить возраст деторождения, который в России уже приближается к отметке 40-45+.

Теги: Барби, демография, половое воспитание


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