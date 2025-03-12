Опрос: 52% екатеринбуржцев вовсю используют искусственный интеллект

Жители Екатеринбурга активно пользуются нейросетями. Опрос на эту тему в феврале-марте нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 52% екатеринбуржцев уже вовсю используют искусственный интеллект. 32% делают это для личных целей. 17% применяют его в работе и для учебы.

Мужчины применяют ИИ чаще женщин: 53% против 44% соответственно. Причем мужчины используют его в основном для личных и учебных задач, тогда как женщины – в профессиональной деятельности.

Уровень вовлеченности в технологии напрямую зависит от возраста. Например, молодежь активно применяет ИИ во всех сферах. Почти каждый второй – для личных целей, каждый третий – для учебы и в работе.

Ранее другой опрос показал, что жители Екатеринбурга не испытывают страха перед искусственным интеллектом.