Косачев: Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона

Любые договоренности по украинскому конфликту будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры США и Украины в Джидде.

По его мнению, условия на переговорах - американские, а не украинские, украинцы соглашаются с тем, что им говорят.

"Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя Госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, с Россией будет по-другому, поскольку она наступает. "Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - заявил Косачев.

Ранее Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Президент США надеется получить согласие президента РФ Владимира Путина на прекращение огня. Отмечается, что если Москву не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт продолжится.