Депутат ГД: Россия не позволит водить себя за нос на переговорах по Украине

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что Россия не позволит водить себя за нос с перемирием. Так он отреагировал на встречу делегаций США и Украины, которая прошла в Саудовской Аравии.

По итогам этой встречи офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона. В нём – сведения о том, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Шеремет в разговоре с РИА Новости отметил, что позиции России и США схожи в том, что военному конфликту пора положить конец, а на смену боевым действиям должен прийти прочный мир.

"Веры в намерения киевского режима, который говорит даже не о мире, а о временном перемирии, нет. Россия не позволит водить себя за нос. На сегодня гарантий, что Зеленский не плюнет на все договоренности и увещевания, воспользовавшись паузой в военном конфликте для того, чтобы потом учинить провокацию и разжечь его, нет", - сказал политик.