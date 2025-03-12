12 Марта 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сысертского депутата Старкова поймали на нарушении федерального законодательства

Сысертская районная прокуратура выявила нарушения в действиях местного экс-мэра, депутата Сысертского муниципального округа Вадима Старкова, проголосовавшего на одном из заседаний за увеличение надбавок бывшим главам округа. На данный момент прокуратура не считает нужным принимать какие-либо меры, кроме как обратиться по этому вопросу в региональный департамент противодействия коррупции. Однако, у местных жителей на этот счет другое мнение - они намерены обжаловать в вышестоящей инстанции решение ведомства, а также добиваться не только отмены решения думы, но и снятия полномочий с депутата.

Решение об увеличении надбавки было принято 21 марта 2024 года путем голосования. Бывший глава СГО (ныне СМО) Старков, по заверениям активистов, больше всех проявлял активность в данном вопросе и добился своего. Прокуратура же еще в апреле 2024 года посчитала, что решение было принято с грубым нарушением установленной процедуры, а потому настояла на его пересмотре на следующем заседании.

"Решение № 151 принято с грубыми нарушениями процедуры принятия решений думы Сысертского городского округа, установленными в п.п. 7 и 13 Порядка № 398. В силу ч. 8 ст. 213 Кодекса административного судопроизводства РФ издание нормативного правового акта с нарушением установленной процедуры его принятия является самостоятельным основанием для признания такого нормативного правового акта недействующим", - говорится в документе (имеется в ред. Накануне.RU).

В документе же от 28 февраля 2025 года прокуратура указала, что протест ведомства ранее был рассмотрен на заседании думы и отклонен. На этом полномочия прокуратуры заканчиваются - информация о выявленных нарушениях со стороны Старкова направлена в департамент противодействия коррупции Свердловской области. Основания для принятия каких-либо других решений у прокуратуры нет.

"Учитывая, что выявленные нарушения не являются достаточными и существенным для признания нормативного акта недействующим в порядке главы 21 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, оснований для направления административного искового заявления в Свердловский областной суд не имеется", - говорится в документе.

С этим не согласны местные жители. По их мнению, Старков самовольно без видимых на то причин увеличил себе пенсию, а прокуратура по неизвестной причине на это не реагирует, предпочитая занимать "осторожную позицию". Как заявляют активисты сообщества "Щит малой Родины", они намерены обжаловать последнее решение прокуратуры в вышестоящей инстанции, а также добиться не только отмены решения думы, но и снятия полномочий с депутата.

"Депутат = закон. Это аксиома, не требующая доказательств", - утверждают активисты.

Теги: Старков, Сысерть, нарушение, ФЗ


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