Еврокомиссия утвердила пакет новых контрмер в отношении экспорта США

Еврокомиссия (ЕК) выдвинет пакет ответных мер в отношении американского импорта. Они начнут действовать в середине апреля после консультаций с заинтересованными сторонами, пишет ТАСС.

Меры вводят в ответ на новые тарифы США на импорт стали и алюминия.

"В ответ на новые тарифы США, затрагивающие экспорт ЕС на сумму более €18 млрд, Еврокомиссия выдвигает пакет новых контрмер в отношении американского экспорта", - отмечается в заявлении.

Контрмеры могут отменить, если получится договориться с Вашингтоном.

Десятого февраля Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Американский лидер также заявил, что вскоре будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.

"У нас будет принцип взаимности в отношении тех, кто пытается нас использовать", - приводит слова Трампа ТАСС.