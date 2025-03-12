12 Марта 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Вашингтон доволен итогами переговоров с Украиной

Вашингтон доволен переговорами с Украиной. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет ТАСС.
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По ее словам Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место и объяснил ему, что Вашингтон серьезно настроен на мирное соглашение по Украине.

"И мы очень, очень довольны тем, как сложилась сегодняшняя сделка с украинцами. И мы надеемся, что это будет продолжаться долго и вечно - такова цель президента Трампа, и мы надеемся, что сможем достичь этой цели", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Ливитт сказала, что не получала информации о реакции России по тем договоренностям, которые обсуждались в Саудовской Аравии.

Американо-украинские переговоры прошли во вторник в Джидде. По их итогам сайт Зеленского опубликовал заявление о том, что соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов будет подписано. Киев также готов принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня. США тем временем обязались возобновить предоставление разведданных и поддержку Украине и продолжить военную помощь.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется, что огонь на Украине прекратится уже в ближайшие дни. Об этом он заявил журналистам, отвечая в Белом доме на их вопросы.

"Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть (это). Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения", - цитирует "Ъ" Трампа.

Теги: переговоры, украина, белый дом


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