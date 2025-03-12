СМИ: Устроивший взрыв в ЖК "Алые паруса" купил разрешение на проживание в РФ

Смертник, устроивший взрыв в московском ЖК "Алые паруса", предварительно, незаконно приобрел документы на проживание в России. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Напомним, 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" сработало взрывное устройство. Столичный депздрав подтвердил, что один человек погиб на месте ЧП, четверо пострадали. Позже в реанимации скончался основатель батальона "Арбат" и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который, как предполагается, был целью подрыва. СМИ сообщали, что покушение мог совершить террорист-смертник.