12 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Учащиеся СУНЦ УрФУ массово заболели острым гастроэнтеритом

В Екатеринбурге произошла вспышка острого гастроэнтерита среди учащихся, проживающих в общежитии СУНЦ УрФУ. Медики оказывают им помощь, а санврачи начали расследование.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, в общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета на улицы Данилы Зверева зарегистрировано массовое заболевание. По предварительным данным, речь идет об остром гастроэнтерите. На утро 12 марта за медицинской помощью обратились 27 учащихся в возрасте 16-18 лет. В стационары госпитализировано 20 человек.

По данным Минздрава, на месте работают пять бригад "скорой помощи", а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Медики продолжают работу по выявлению заболевших.

В ситуации разбирается Роспотребнадзор. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, начато эпидрасследование случаев заболевания учащихся СУНЦ УрФУ. Специалисты уточняют число заболевших и все обстоятельства, а также обследуют учреждение.

Кроме этого, свою проверку начала прокуратура. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, будут дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания.

Напомним, также на днях в Екатеринбурге произошла вспышка сальмонеллеза в детском саду №48. Сообщалось, что вероятной причиной заражения стало куриное яйцо.

Теги: СУНЦ, учащиеся, гастроэнтерит, Минздрав, Роспотребнадзор


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Развитие сюжета:

Ранее 12.03.2025 09:57 Мск После вспышки острого гастроэнтерита в СУНЦ УрФУ подозрение пало на кулеры с водой
Ранее 12.03.2025 08:34 Мск СК начал проверку после массовой заболеваемости учащихся СУНЦ УрФУ

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