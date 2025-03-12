Учащиеся СУНЦ УрФУ массово заболели острым гастроэнтеритом

В Екатеринбурге произошла вспышка острого гастроэнтерита среди учащихся, проживающих в общежитии СУНЦ УрФУ. Медики оказывают им помощь, а санврачи начали расследование.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, в общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета на улицы Данилы Зверева зарегистрировано массовое заболевание. По предварительным данным, речь идет об остром гастроэнтерите. На утро 12 марта за медицинской помощью обратились 27 учащихся в возрасте 16-18 лет. В стационары госпитализировано 20 человек.

По данным Минздрава, на месте работают пять бригад "скорой помощи", а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Медики продолжают работу по выявлению заболевших.

В ситуации разбирается Роспотребнадзор. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, начато эпидрасследование случаев заболевания учащихся СУНЦ УрФУ. Специалисты уточняют число заболевших и все обстоятельства, а также обследуют учреждение.

Кроме этого, свою проверку начала прокуратура. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, будут дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания.

Напомним, также на днях в Екатеринбурге произошла вспышка сальмонеллеза в детском саду №48. Сообщалось, что вероятной причиной заражения стало куриное яйцо.