Крупнейший захваченный город Курской области освободят от ВСУ уже на днях

Бои на территории Суджи в Курской области ведут военнослужащие России. Как пишет aif.ru, российские военные заняли около 40% территории города, в том числе промышленный район на востоке, где находится несколько заводов.

По прогнозам, Суджу могут полностью освободить уже до конца этой недели. После этого будет пройдет зачистка, солдаты ВСУ могут прятаться по подвалам или переодеваться в гражданскую одежду.

10 марта главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский фактически признал отступление военных в Курской области.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили об операции Российской армии с проходом в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) через трубопровод в районе Суджи в Курской области.

"Владимир Владимирович [Путин] знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали <...> еще до начала этой операции", — сказал он.

Песков добавил, что глава государства ежедневно общается с военными, действующими на передовой.