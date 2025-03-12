Получить ипотеку с взносом ниже 20% станет практически невозможно

С 1 июля текущего года в России станет практически нереально получить ипотеку гражданам с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой.

Банк России намерен ввести прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на жилищные кредиты для наиболее рискованных заемщиков. На первом этапе количественные ограничения затронут наиболее рискованных заемщиков, тратящих более 80% своих доходов на обслуживание долга и имеющих низкий первоначальный взнос (не более 20%).

Регулятор не раскрыл, какие конкретно лимиты будут установлены, указав, что значения МПЛ будут определены исходя из ситуации в экономике и, в частности, на рынке ипотеки и у застройщиков.

Эксперты назвали введение ограничений логичным шагом, так как после отмены массовой программы льготной ипотеки в 2024 году банки и застройщики начали использовать уловки, чтобы жилье в ипотеку могли приобрести люди с низким первоначальным взносом, сообщают "Известия".

Напомним, в России объем выдач ипотеки в текущем году будет на 30% ниже по сравнению с 2024 годом. Основная доля по-прежнему будет приходиться на сохранившиеся льготные программы.