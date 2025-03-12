Средняя пенсия просела ниже трети от зарплаты

В России на конец 2024 года средняя страховая пенсия по старости составила 25 тыс. руб.

При этом средняя зарплата составила 86 тыс. При выходе на заслуженный отдых пожилые граждане получают от государства 29% от заработка, который могли бы получать, если бы работали. Об этом сообщили в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Это минимальный показатель как минимум с 2017 года, когда коэффициент был на уровне 36%.

Соотношение пенсии и утраченного заработка называют "коэффициентом замещения" — Международная организация труда рекомендует держать его на уровне не менее 40%. Во ВНИИ труда заявили, что сравнивать сегодняшнюю среднюю зарплату с пенсиями граждан, которые уже давно вышли на заслуженный отдых, не показательно. Это связано с тем, что доходы, в отличие от пенсий, растут неравномерно: у части россиян зарплата увеличилась за последний год на 20%, а у других — осталась на прежнем уровне, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что индексация социальных пенсий на 14,75% произойдет в России первого апреля. Она затронет около 3,5 млн получателей.