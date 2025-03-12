Выдачи ипотеки в 2025 году снизятся на 30 процентов

В России объем выдач ипотеки в текущем году будет на 30% ниже по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает рейтинговое агентство "Эксперт РА", основная доля по-прежнему будет приходиться на сохранившиеся льготные программы. При этом не исключено дальнейшее ужесточение макропруденциального регулирования.

При этом, несмотря на отрицательную динамику выдач, по итогам года темп роста портфеля составит около 8–9%, что во многом будет обусловлено снижением досрочных погашений, поскольку в текущих условиях россиянам выгоднее размещать средства на банковских вкладах, чем направлять свободные деньги на погашение кредитов сверх обязательных платежей, сообщает РИА "Новости".

Ранее льготную семейную ипотеку предложили расширить на вторичное жилье.