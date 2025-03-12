В России могут увеличить пенсию за стаж более 30 лет

Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пожилых людей, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет.

Как сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, работа будет вестись, несмотря на то, что законопроект был отклонен Госдумой.

"Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е", - указал парламентарий.

Он считает, что предлагаемая сумма немного позволит старшему поколению обеспечить себе качественную жизнь. "Если в стране дети и старики счастливы - значит, в этой стране справедливый строй, значит, эта страна имеет перспективы для развития", - подчеркнул Слуцкий.