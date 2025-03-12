Трамп заявил о скорой встрече делегаций РФ и США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине.

По его словам, это произойдет "сегодня или завтра". "Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки", - сказал президент США. Трамп надеется получить согласие президента РФ Владимира Путина на прекращение огня.

Отмечается, что если Москву не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт продолжится. Трамп планирует переговорить с Путиным на этой неделе. При этом согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.