В ООН "решительно осуждают" нападения на гражданское население и инфраструктуру РФ

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку украинских беспилотников на РФ, заявил, что в ООН "решительно осуждают" нападения на гражданское население и инфраструктуру.

"Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили", – приводят слова Дюжаррика РИА Новости.

Он отметил, что подобные атаки должны "немедленно прекратиться", и вновь призвал к срочной деэскалации, немедленному прекращению боевых действий.

По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО были сбиты 337 дронов, в том числе 126 – над территорией Курской области, 91 – над Московской, 38 – над Брянской, 25 – над Белгородской и 22 – над Рязанской областями. К сожалению, не обошлось без жертв. Есть немало пострадавших, включая детей.

По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.

МИД России сделало заявление о массовой атаке мирного населения России ВСУ. В ведомстве заявили, что обстрелы населенных пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить и покалечить как можно больше ни в чем не повинных людей.