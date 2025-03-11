В МИД РФ заявили об агонии неонацистского режима Зеленского

МИД России сделало заявление о массовой атаке мирного населения России ВСУ. В ведомстве заявили, что обстрелы населенных пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить и покалечить как можно больше ни в чем не повинных людей.

В МИД сообщили, что налет дронов был спланирован и приурочен к намеченным на сегодня в Саудовской Аравии американо-украинским контактам по тематике урегулирования конфликта. Варварскими методами терпящая ежедневные поражения на поле боя киевская клика пытается доказать свою способность вести переговоры "с позиции силы".

"В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. Он по-прежнему одержим навязчивой идеей нанести поражение России, активно используя при этом циничные методы террора и стремясь втянуть в свои агрессивные действия своих союзников", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что теракт лежит на странах, продолжающих накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, способствуя ее кровавым деяниям.

В МИД РФ подчеркнули, что нынешний человеконенавистнический киевский режим полностью расписался в своей неонацистской и террористической сущности, бессилии и недоговороспособности и давно заслуживает четкого и решительного осуждения всеми ответственными правительствами и профильными международными структурами. Его дальнейшая поддержка равносильна пособничеству и соучастию в преступлениях, которые творят боевики хунты Зеленского.