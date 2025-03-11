Число жертв удара ВСУ по торговому центру в Курской области выросло до пяти

Число жертв атаки ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района Курской области выросло до пяти. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Последний погибший - мужчина 1999 года рождения.

Вечером, 10 марта ВСУ ударили по ТЦ, когда люди шли за покупками после работы. Сообщалось о четырех погибших и девяти раненных. В числе раненных было четверо подростков.