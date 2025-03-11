11 Марта 2025
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Серов «Север»: Благодаря астраханскому губернатору любая просьба бойцов отрабатывается в кратчайшие сроки

Известный астраханский командир противотанкового артиллерийского дивизиона Алексей Серов с позывным «Север» прокомментировал назначение губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина на пост председателя Комиссии Госсовета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей:

«Первое, что меня поражает в нашем губернаторе, его работоспособность. Несмотря на напряжённый график он с первого дня СВО отслеживает ситуацию, которая складывается у наших бойцов на фронте. Наша часть только формировалась, а организованные Игорем Юрьевичем гумгрузы из Астраханской области, уже прибывали. Причем губернатор не просто участвует в сборе помощи, но и лично доставляет её на передовую. Это, конечно, вызывает уважение у бойцов и даёт ребятам дополнительную мотивацию и силы стремиться к победе", - сказал командир.

Как отметил астраханский военнослужащий, при каждой встрече губернатор спрашивает о проблемных вопросах. Любая просьба отрабатывается в кратчайшие сроки. 

(2025)|Фото: astrobl.ru

"От всех наших военнослужащих передаю слова благодарности за открытие мемориала в честь памяти участников СВО, погибших при выполнении воинского долга. Там есть и наши ребята. Конечно же, не могу не отметить кадровый проект «Победоносец», инициированный Игорем Юрьевичем. Он даёт возможность участнику СВО, успешно прошедшему отбор, получить необходимые знания и стать квалифицированным руководителем в органах власти Астраханской области. Скажу больше, из моих ребят уже 19 человек прошли первый этап. По инициативе губернатора Игоря Бабушкина были приняты законы о мерах поддержки участников СВО и их семей. Мои ребята знают, их семьи всегда окружены заботой и вниманием со стороны астраханских властей и со спокойной уверенностью выполняют свои воинские обязанности", - сказал Алексей Серов.

Теги: игорь бабушкин, позывной север, комиссии госсовета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий, участники сво


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