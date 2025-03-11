Астраханцы могут предложить свои идеи по объектам для благоустройства до 23 марта

Астраханцам напоминают, что продолжается приём предложений по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Жители страны имеют возможность присылать свои идеи и предложения, как сделать города и сёла уютнее и комфортнее.

«До конца приёма заявок почти две недели, каждый житель области может внести свой вклад в развитие нашего региона», - отметила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Наталья Маркитантова.

Астраханцы могут предложить свои идеи по объектам для благоустройства до 23 марта включительно, перейдя по ссылке.